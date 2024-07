NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für die B-Aktien von Volvo vor der am 18. Juli startenden Berichtssaison der europäischen Kapitalgüterbranche von 383 auf 382 schwedische Kronen gesenkt. Die Einstufung auf "Buy" belassen. Während es mit Blick auf die Trends im europäischen Sektor erste Anzeichen gebe, dass der Tiefpunkt überwunden werde, gehe es in den USA immer noch leicht abwärts, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Was die Ergebnisentwicklung betreffe, dürfte das zweite Quartal insgesamt gesehen eine schwache Saison gewesen sein, wobei Aufträge und Umsätze trotz solider Margen im Schnitt leicht unter dem Konsens liegen dürften. Costa verringerte ihre Ebit-Schätzung für sämtliche von ihr bewerteten Unternehmen leicht. Zu den wenigen Werten, die positiv herausragten, zählt sie ABB und Volvo./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 05:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446