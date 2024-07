Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) befindet sich eindeutig im Aufwind. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sie um knapp +9% zugelegt und auch am Donnerstagmorgen behauptet sie sich. Das Papier hat nicht nur wichtige charttechnische Hürden überwunden, sondern wird auch beflügelt von Analystenstimmen und Entwicklungen in den USA. Das Schlimmste scheint überstanden - aber ist der Aufschwung auch nachhaltig? Analyst untermauert Kaufvotum Der gnadenlose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...