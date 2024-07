DJ MÄRKTE ASIEN/Viele Rekordstände - China wieder Schlusslicht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien sind am Donnerstag der guten Stimmung der Wall Street gefolgt, wo schwache Daten der Zinssenkungsfantasie einen neuen Schub verliehen hatten. Die US-Marktzinsen gaben in der Folge deutlich nach und trieben den US-Aktienmarkt auf neue Rekordhochs. In Asien wiederholte sich dieses Muster - bis auf die chinesischen Festlandsbörsen, die wie schon am Vortag nicht mitspielten.

Der Nikkei-225 kletterte um 0,8 Prozent auf 40.914 Punkte - getrieben von Automobil- und Wertpapierhandelstiteln. Der marktbreite Topix kletterte auf Allzeithoch, der Nikkei schaffte dies immerhin auf Schlusskursbasis. Der Yen, seine Schwäche steht hinter der jüngsten Rally am japanischen Aktienmarkt, erholte sich ganz auf Tagessicht, blieb aber weiter in der Nähe seiner jüngen 37-Jahrestiefs. Die erhöhte Volatilität ließ Marktteilnehmer über eine mögliche Intervention zugunsten des Yen spekulieren. SoftBank (+4,5%) markierten ebenfalls neue Rekorde.

Konjunktursorgen in China

In China hinkten die Börsen dem regionalen Geschehen hinterher. Der Schanghai-Composite verlor 0,8 Prozent, der HSI in Hongkong verbuchte im späten Geschäft ein mageres Plus von 0,3 Prozent. Händler beklagten, dass der Eifer bei Konjunkturmaßnahmen aus Peking schon wieder erlahme, obwohl diese dringend nötig seien angesichts der Konjunkturschwäche. Viele Hoffnungen hängen am anstehenden Plenum der KP und der Politbürositzung, doch mehrten sich die mahnenden Stimmen, dass diese Treffen in Sachen Konjunkturstimuli enttäuschen könnten. Die neuerliche Rally von Tesla in den USA nach überzeugenden Absatzzahlen befeuerte auch die Aktien von E-Autoherstellern in Hongkong, wo Nio 6 Prozent, XPeng 4,3 Prozent, Li Auto 8,8 Prozent und BYD 2,3 Prozent anzogen. Die chinesischen Hersteller haben im Mai ihre Marktanteile am schwächelnden Markt in Europa verteidigt.

Auch in Taiwan erreichte der Index ein Rekordhoch. Das Indexschwergewicht TSMC kletterte um 2,7 Prozent auf Allzeithochschluss. Der Kurs folgte Nvidia (+4,6%) an der Wall Street. Foxconn Technology legten um 5,7 Prozent an.

Der südkoreanische Kospi kletterte derweil um 1,1 Prozent - beflügelt von Elektronik-, Wehrtechnik- und Werfttiteln. Der Leitindex erreichte auf Schlusskursbasis das höchste Niveau seit Januar 2022. Gestützt wurde der Markt von Zinssenkungshoffnungen. Die Inflation in Südkorea könnte laut Goldman Sachs im zweiten Halbjahr in Richtung des erklärten Notenbankziels von 2 Prozent sinken. Die Volkswirte der US-Bank sagen eine taubenhafte Ausrichtung der Bank of Korea auf ihrem Treffen am 11. Juli voraus. Bereits im August könnten Zinssenkungen erfolgen. Indexschwergewicht Samsung Electronics legte um 3,4 Prozent zu vor den Zweitquartalszahlen am Freitag.

Ähnlich fest mit plus 1,2 Prozent zeigte sich der australische S&P/ASX-200. Alle 15 der größten Unternehmen verbuchten Aufschläge. Santos gewannen 4,2 Prozent. Laut einem Kreisebericht sollen Saudi Aramco und Abu Dhabi National Oil separat potenzielle Gebote für den Gasproduzenten prüfen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.831,80 +1,2% +3,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.913,65 +0,8% +21,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.824,94 +1,6% +6,4% 08:00 Schanghai-Comp. 2.957,57 -0,8% -0,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.012,64 +0,2% +5,6% 10:00 Taiex (Taiwan) 23.522,53 +1,5% +31,2% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.435,86 +0,6% +5,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.617,20 +0,1% +11,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:34 % YTD EUR/USD 1,0792 +0,1% 1,0787 1,0758 -2,3% EUR/JPY 174,21 -0,1% 174,29 174,11 +12,0% EUR/GBP 0,8468 +0,1% 0,8464 0,8472 -2,4% GBP/USD 1,2745 +0,0% 1,2744 1,2697 +0,1% USD/JPY 161,43 -0,1% 161,58 161,86 +14,6% USD/KRW 1.381,41 -0,4% 1.387,28 1.388,54 +6,4% USD/CNY 7,1316 -0,0% 7,1345 7,1371 +0,5% USD/CNH 7,2990 -0,1% 7,3032 7,3073 +2,0% USD/HKD 7,8092 -0,0% 7,8104 7,8119 0% AUD/USD 0,6714 +0,1% 0,6705 0,6684 -1,4% NZD/USD 0,6110 +0,1% 0,6103 0,6083 -3,3% Bitcoin BTC/USD 58.453,06 -3,0% 60.236,40 60.912,07 +34,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,15 83,88 -0,9% -0,73 +16,0% Brent/ICE 86,65 87,34 -0,8% -0,69 +14,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.355,46 2.356,04 -0,0% -0,59 +14,2% Silber (Spot) 30,37 30,48 -0,4% -0,11 +27,7% Platin (Spot) 1.006,67 1.001,50 +0,5% +5,17 +1,5% Kupfer-Future 4,52 4,53 -0,2% -0,01 +14,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2024 03:42 ET (07:42 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.