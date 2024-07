Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt eine starke Performance in den letzten Wochen. Kein Wunder, die EM und Magenta TV sind in aller Munde. Sowohl bei Fußball-Fans als auch bei Anlegern steigt das Interesse an der Deutsche Telekom. Jetzt geht es bereits die sechste Woche aufwärts. Die Aktie wird dieses Tempo nicht halten können, da sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...