Mainz (ots) -Lotte Glatt wird das "logo!"-Team künftig als Moderatorin verstärken. Sie folgt auf Tim Schreder, der die ZDF-Kindernachrichten nach 13 Jahren und insgesamt 1216 Sendungen verlässt. Am Donnerstag, 4. Juli 2024, 19.50 Uhr, steht er das letzte Mal vor der Kamera. Lotte Glatt moderiert die Sendung das erste Mal am Montag, 5. August 2024, 19.50 Uhr."logo! zu moderieren bedeutet für mich, das Weltgeschehen aus Sicht der Kinder zu zeigen, Zusammenhänge zu erklären und dadurch hoffentlich Ängste zu nehmen. Ich möchte zeigen, dass Politik und Nachrichten wichtig, spannend und auch unterhaltsam sein können", so Lotte Glatt.Glatt arbeitet schon seit 2019 als Redakteurin bei "logo!". Seit 2022 ist sie auch regelmäßig als Reporterin vor der Kamera zu sehen. Gemeinsam mit Linda Joe Fuhrich, Maral Bazargani und Sherif Rizkallah bildet sie ab sofort das neue Moderatoren-Team. "Lotte Glatt hat sich gegen mehr als 260 Bewerber*innen durchgesetzt. Wir sind davon überzeugt, dass sie mit ihrer natürlichen und authentischen Art dem logo!-Publikum auf Augenhöhe begegnet und dafür sorgen wird, dass Kinder mit Spaß und Interesse logo! anschauen", so Constanze Knöchel, Leiterin logo! und Leiterin Non-Fiction HR Kinder und Jugend.