Microsoft hat zugestimmt, 14,4 Millionen Dollar für die Beilegung von Vorwürfen zu zahlen, dass kalifornische Angestellte nach medizinischer oder familiärer Auszeit diskriminiert wurden. Die kalifornische Bürgerrechtsbehörde hatte behauptet, dass die Tech-Firma seit 2017 vergeltend krankheits-, schwangerschafts-, elternzeitnehmende oder an Familienpflege beteiligte Arbeitskräfte durch Verweigerung von Gehaltserhöhungen und Beförderungen benachteiligt habe. Trotz des Dementis bestätigte Microsoft, die Gleichstellung am Arbeitsplatz und die Unterstützung von Mitarbeitern in persönlichen Notlagen zu fördern. Zusätzlich zu den rechtlichen Herausforderungen sieht sich Microsoft einem schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfall ausgesetzt. Eine von russischen staatlich unterstützten Hackern durchgeführte Cyberattacke betrifft mehrere Regierungsorganisationen, darunter das Ministerium für Kriegsveteranen und eine Abteilung des Außenministeriums, sowie verschiedene öffentliche Einrichtungen in Texas. Die Angreifer nutzten dabei gestohlene Zugangsdaten, um in die Microsoft-Cloud-Konten einzudringen, wobei ein Sekundentestlauf beim Ministerium für Kriegsveteranen festgestellt wurde. Sofortige Maßnahmen zur Änderung der Komprimittierten Zugangsdaten und Sicherheitsüberprüfungen wurden durchgeführt, um die Integrität zu gewährleisten.

Fortschritte bei Microsoft's Blockchain-Technologie

Neben diesen Herausforderungen ist Microsoft weiterhin führend in der technologischen Entwicklung und integriert fortschrittliche Blockchain-Technologie in seine zahlreichen Geschäftsbereiche. Die Adaption der Blockchain, die einst als unwahrscheinlich galt, erstreckt sich heute über die Gaming Plattformen, soziale Netzwerke bis hin zu Cloud Diensten. Microsoft unterstreicht durch diese Evolution seine fundamentale Rolle, die es seit der Einführung von Windows 95 und der damit verbundenen Gestaltung des Internetzugangs innehat. Die Technologie fungiert als Grundlage für die digitale Identität und trägt zur weiteren Entwicklung des Internets bei, ein Pfad, der im Laufe der Jahre befestigt wurde.

