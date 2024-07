Der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD baut seine Fahrzeuge ab sofort auch in zwei weiteren Ländern. Im usbekischen Jizzakh laufen zwei Plug-in-Hybride vom Band, während in der Fabrik in Thailand Elektroautos für Südostasien gebaut werden. Das Werk in Thailand hatte BYD bereits 2022 angekündigt. In Rayong südöstlich von Bangkok kann BYD bis zu 150.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen. Dabei werden sich die Chinesen eigenen Angaben zufolge zunächst auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...