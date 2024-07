© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Die Aktien von Continental haben sichtlich zugelegt, nachdem das Unternehmen optimistische Prognosen für das Geschäft in China vorlegte.Continental erwartet, dass China in der 2. Jahreshälfte der Hauptwachstumstreiber sein wird. Am Donnerstagmorgen stiegen die Aktien im Xetra-Handel zeitweise um bis zu 12 Prozent, was den höchsten Anstieg seit November 2022 darstellt. Dadurch erhöhte sich die Marktbewertung des Unternehmens um 1,29 Milliarden Euro. Obwohl die chinesischen Verbraucher durch die Immobilienkrise unter Druck stehen und die Nachfrage in mehreren Sektoren schwächelt, bleibt Continental zuversichtlich. Das Unternehmen sieht in China großes Potenzial, die schwache Nachfrage in …