Gemeinsam mit 270 Gästen feierte Isabelle Hägewald am 6. Juni das Bestehen ihrer Mein Geld Medien Gruppe in der Französischen Botschaft. Die Gästeliste war hochkarätig besetzt. Auf der Asset Management-Seite etwa mit Katja Müller (Universal Investment) oder Chris Pellis (Amundi). Aus der Versicherungsindustrie gehörte etwa Dr. Jürgen Bierbaum (Alte Leipziger) zu den Gästen. Ebenfalls unter den Teilnehmern waren Jens Freudenberg vom Sachwertespezialisten BVT sowie zahlreiche Medienvertreter. Begleitet durch einen hochbegabten Pianisten und die gastronomischen Köstlichkeiten eines Life-Cookings erlebten die Gäste einen unvergesslichen Abend bei guten Gesprächen in der einmaligen Atmosphäre der französischen Botschaft am Brandenburger Tor. Impressionen dieses wundervollen Abends finden sie hier in einem kurzen Video. MeinGeldMedien anlegermagazinmeingeld #30jährigesJubiläum französischeBotschaft IsabelleHägewald ChrisPellisAmundi KatjaMüllerUniversalInvestment Dr.JürgenBierbaum MichaelAlbrecht christianNuschele jensFreudenberg Gala brandenburgertor https://www.mein-geld-medien.de/ https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/ https://www.mein-geld-medien.de/galerie/

