NEW YORK (IT-Times) - Bumble, Betreiber der gleichnamigen und beliebten Online-Dating- und Networking-App, hat eine Akquisition angekündigt und erwirbt Geneva Technologies. Am 2. Juli 2024 gab Bumble Inc. (Nasdaq: BMBL, ISIN: US12047B1052) bekannt, am 1. Juli die Übernahme des ausstehenden Stammkapitals...

Den vollständigen Artikel lesen ...