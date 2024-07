Zürich (ots/PRNewswire) -Die Swiss Health & bioBeauty AG, Eigentümerin der renommierten Schönheits- und Langlebigkeitsmarke NIANCE, gibt stolz bekannt, dass das international bekannte Supermodel, Philanthropin und Investorin Natalia Vodianova eine der Hauptaktionärinnen von NIANCE geworden ist. Diese strategische Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Marke zu globaler Bekanntheit.Über NIANCENIANCE ist eine in Zürich ansässige Luxusmarke für Hautpflege und Nahrungsergän-zungsmittel, das bestgehütete Geheimnis der Schweiz in Sachen Schönheit und Lang-lebigkeit. NIANCE ist bekannt für seine bahnbrechende, proprietäre Biotechnologie FERNESSE. Diese Technologie ermöglicht die Freisetzung der vollen dreifach-bioti-schen Kraft (Präbiotika, Probiotika und Postbiotika) der aktiven Inhaltsstoffe, wodurch die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe deutlich erhöht wird. NIANCE setzt an der Ursache der Hautalterung an: dem Mikrobiom der Haut und der Darmgesundheit. NIANCE kombi-niert die besten natürlichen Inhaltsstoffe aus den Schweizer Alpen mit modernster Schweizer Biotechnologie, um Verjüngung und gesundes Altern zu fördern.Natalia Vodianovas Verbindung zu NIANCENatalia Vodianova erzählt von ihrem persönlichen Weg mit NIANCE: "Anfang 2021 lernte ich NIANCE kennen und fühlte mich sofort mit der Philosophie und den Produkten verbunden. NIANCE hebt sich von den Hunderten von Hautpflegeprodukten ab, die ich ausprobiert habe. Durch meine Tätigkeit als Model, soziale Aktivitäten und Reisen wird meine Haut ständig durch Make-up, Licht und Schadstoffe belastet. Die Produkte von NIANCE helfen mir, meine Haut wieder zum Strahlen zu bringen und meine allgemeine Gesundheit und Vitalität zu erhalten.Die NIANCE Premium Glacier Facial Cream mit ihrer unvergleichlich luxuriösen, hochwirksamen und sauberen Formel ist zu einem festen Bestandteil meiner Pflegeroutine geworden. Meine Haut fühlt sich hydratisiert, gestrafft, strahlend und sichtlich jugendlicher an.Ebenso beeindruckend ist das GENR8® Biotic Supplements VITALITY, das mein Energieniveau anhebt, die Darmgesundheit unterstützt und das allgemeine Wohlbefinden steigert.Ich glaube fest an die Darmgesundheit - ein gesunder Darm führt zu einem gesunden Körper, da fast 80 % unserer Immunität im Darm angesiedelt sind. Deshalb setzt NIANCE bei Fragen der Schönheit und Langlebigkeit immer an der Wurzel an."Natalias Investition in NIANCE steht auch im Einklang mit ihrer tiefen Verbundenheit mit der Luxusindustrie, die durch ihre Heirat mit Antoine Arnault, dem ältesten Sohn von Bernard Arnault, dem Eigentümer der LVMH-Gruppe, noch unterstrichen wird.Kommentar des CEOMarnix Ettema, CEO von NIANCE, unterstreicht die Kernwerte der Marke: "Unser Wachstum wird durch hohe Investitionen in Innovation und die Qualität unserer Produkte vorangetrieben, wodurch wir uns weltweit einen treuen Kundenstamm erarbeitet haben. Trotz minimalen Marketings ist NIANCE heute in rund 30 Ländern präsent und hat eine außergewöhnlich hohe Wiederkaufsrate von 71% im Internet. Zu unseren Kunden zählen Ärzte, Prominente und hochrangige Persönlichkeiten, die unsere Produkte aufrichtig und unbezahlt empfehlen."NIANCE ProduktpaletteNIANCE bietet hochwertige Produkte für Gesicht, Körper, Geist und Seele, die für alle Geschlechter, Ethnien und Hauttypen geeignet sind. Die Hautpflegelinie befasst sich mit dem Mikrobiom der Haut und Anti-Aging, während sich die Nahrungsergänzungsmittel auf ganzheitliches Wohlbefinden konzentrieren, einschließlich Schlaf, Vitalität, Entgif-tung, Gewichtsmanagement und Immunität.Strategischer WertNatalia Vodianovas Entscheidung, in NIANCE zu investieren, unterstreicht den einzig-artigen Wert, den die Marke für die Beauty- und Wellness-Industrie darstellt. Mit ihrem Eintritt in den Vorstand der Swiss Health & bioBeauty AG will NIANCE seine Präsenz in Asien und Europa stärken und in die Regionen USA und GCC expandieren.Weitere Informationen im Internet unter www.niance.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454242/NataliaVodianova_2024.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2454244/Niance_16_08_212394.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2454246/niance_0866_ret3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/natalia-vodianova-investiert-in-die-schweizer-beauty--und-langlebig-keitsmarke-niance-302189519.htmlPressekontakt:Sakura Zheng,sakura@ena.com.cnOriginal-Content von: NIANCE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175593/5815985