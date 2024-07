Wien (www.anleihencheck.de) - Aufschwungseuphorie macht sich in der Eurozone-Konjunktur noch nicht breit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Obwohl das BIP-Wachstum für das erste Quartal 2024 besser ausgefallen sei als erwartet, würden die jüngsten Vorlaufindikatoren auf keinen rasanten Aufschwung hindeuten. Insbesondere die Industrie komme nicht in die Gänge, während der Dienstleistungssektor die Konjunktur über Wasser halte. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei im Juni erneut auf nahe 45 Punkte gesunken (Rezession), während sich der Dienstleistungssektor solide über der 50-Punkte-Marke habe behaupten können (Aufschwung). Für einen nachhaltigen Konjunkturaufschwung müssten beide Sektoren in die gleiche Richtung ziehen. ...

