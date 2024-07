EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

029 Group SE: Portfoliounternehmen der Limestone Capital AG schließt zwei bedeutende Akquisitionen ab



04.07.2024 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 04. Juli 2024. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform ("029 Group"), gibt bekannt, dass das Portfoliounternehmen der Limestone Capital AG, Emerald Stay, erfolgreich eine Mehrheitsbeteiligung an Bo-House SAS und Fabio Home Services SAS, zwei führenden Immobilienverwaltungsunternehmen in der Region Saint-Tropez, erworben hat. Diese strategische Akquisition wird die Präsenz von Emerald Stay auf dem Markt der Luxusvermietung und der Immobilienverwaltung erheblich erweitern und das Unternehmen als de facto Marktführer auf dem Vermietungsmarkt in Saint-Tropez positionieren. Bo-House SAS Bo-House ist bekannt für seine Expertise in der Kurzzeitvermietung von Luxusimmobilien und ist Marktführer in Saint-Tropez. Das Unternehmen bedient ein gehobenes Klientel in Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud und La Croix-Valmer. Mit mehr als 170 verwalteten Immobilien bietet Bo-House ein umfassendes Serviceangebot für Gäste und Eigentümer. Das Motto "Our Expertise Simplifies Your Life" (Unsere Kompetenz vereinfacht Ihr Leben) bringt ihr Engagement für nahtlose und luxuriöse Vermietungserlebnisse auf den Punkt. Fabio Home Services SAS Fabio Home Services (FHS) ist ein führender Anbieter von Hausverwaltungsdiensten in Saint-Tropez, der mehr als 80 Immobilien im Rahmen wiederkehrender Verträge verwaltet. FHS bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Hausmeistertätigkeiten, Concierge-Dienste, Verwaltungsmanagement, Innenarchitektur und Veranstaltungsplanung. Die enge symbiotische Beziehung zwischen FHS und Bo-House gewährleistet eine umfassende Betreuung der Immobilieneigentümer und ermöglicht es ihnen, die Verwaltung vollständig auszulagern und über das Vermietungsprogramm von Bo-House passive Einnahmen zu erzielen. Strategische Integration Durch die Integration von Bo-House und FHS zielt Emerald Stay darauf ab, die Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um optimierte Prozesse und ein verbessertes Serviceangebot zu gewährleisten. Die Übernahme entspricht der Vision von Emerald Stay, sich als führendes Unternehmen auf dem Markt für Luxusvermietung und Immobilienverwaltung in Europas Premium-Strand- und Bergdestinationen zu etablieren, und passt perfekt zu den anderen Premium-Vermietungsunternehmen, die zuvor in Verbier und auf Mallorca erworben wurden, mit einem bedeutenden Potenzial für exklusive Verwaltungsverträge auf dem Markt für sehr vermögende Privatpersonen. Das bestehende Management von Bo-House und FHS wird mit Unterstützung der Technologie- und Marketinginfrastruktur von Emerald Stay weiterhin die Geschäfte führen und die Präsenz der Unternehmen ausbauen. Finanzielle Leistung und Wachstum Sowohl Bo-House als auch FHS haben eine solide finanzielle Leistung mit einem stetigen Umsatzwachstum und gesunden Gewinnspannen gezeigt. Es wird erwartet, dass diese Übernahme das Wachstum weiter vorantreibt, den Marktanteil erhöht und die Führungsposition von Emerald Stay in einem hart umkämpften Markt festigt. Benjamin Habbel, CEO und Mitbegründer von Limestone Capital, äußerte sich wie folgt: "Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt für unser Portfoliounternehmen Emerald Stay, der unser Portfolio auf dem Markt für Luxus-Hotellerie erheblich stärkt. Durch die Integration von Bo-House und Fabio Home Services bauen wir unsere Marktführerschaft an der Côte d'Azur aus und unterstreichen damit unser Engagement für die Umwandlung von Immobilien mit Wertschöpfung durch innovative, technologiegetriebene Aktivitäten. Dieser Schritt unterstreicht unsere Strategie, das Wachstum voranzutreiben und unseren Investoren einen außergewöhnlichen Wert zu bieten."

Über 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland. Weitere Informationen: https://www.029-group.com/ Über Limestone Capital AG Limestone Capital ist eine in der Schweiz ansässige Private-Equity-Firma, die in der Reise- und Freizeitbranche Werte durch Transformation schafft. Der Schwerpunkt von Limestone liegt auf Private Equity, Private Credit und Special Opportunities. Die meisten Investitionen folgen einer Markenplattformstrategie, bei der wertsteigernde Immobilien durch skalierbare, technologiegestützte Marken und erfahrene Managementteams umgewandelt werden, um überdurchschnittliche Renditen für Aktionäre und Investoren zu erzielen. Die Plattformen, darunter Aethos Hotels, Emerald Stay und andere, die ein Immobilienvermögen von über 1 Milliarde Euro verwalten, wurden weltweit in Architectural Digest, Bloomberg, Condé Nast Traveler, Financial Times, Forbes, Vanity Fair, Vogue und vielen anderen Zeitschriften vorgestellt. Weitere Informationen: https://www.limestone-capital.com/ 029 Group SE

Neue Schönhauserstr. 3-5

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/



04.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com