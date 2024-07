Aufträge aus Deutschland und Spanien beflügeln Aktie

Am Donnerstag konnte Nordex einen bedeutenden Auftrag an Land ziehen: Der führende deutsche Onshore-Windparkentwickler DenkerWulf bestellte sieben High-Tech-Turbinen des Typs N149/5.X aus der Delta4000-Serie. Diese Turbinen werden im neuen Windpark Waabs in Schleswig-Holstein installiert und erreichen eine Gesamtleistung von 39,9 MW. Dieser Auftrag stärkt die Position von Nordex auf dem deutschen Markt und wirkt sich positiv auf den Aktienkurs aus.

Die politische Unsicherheit in Europa hat im Juni Druck auf Windaktien ausgeübt, auch auf die Nordex-Aktie. Doch seit den ersten Frankreich-Wahlen und einem besseren Ergebnis für die etablierte Politik hat sich der MDAX-Titel wieder erholt. Neben dem neuen Auftrag aus Deutschland gibt es auch positive Nachrichten aus Spanien. Bereits zu Wochenbeginn konnte Nordex einen Großauftrag aus Spanien verkünden, was zusätzliches Wachstumspotenzial signalisiert.

Aktienexperten identifizieren Nordex als Trading-Tipp des Tages und heben hervor, dass die Aktie noch viel Nachholbedarf hat. Die positive Resonanz auf die jüngsten Auftragsmeldungen lässt darauf schließen, dass Anleger in den kommenden Tagen weiteres Wachstumspotenzial für Nordex sehen.

