Düsseldorf (ots) -"Der allerbeste Spielplatz der Welt" vom bekannten Düsseldorfer Kinderbuchautor und Illustrator Martin Baltscheit ist das erste Kinderlesebuch zum 75-jährigen Geburtstag des deutschen Grundgesetzes. Rund um das Umfeld Spielplatz erzählt Martin Baltscheit Geschichten, in denen er kindgerecht und anschaulich die wichtigsten Artikel der deutschen Verfassung erklärt. Initiator und Herausgeber des Buches ist der Düsseldorfer Versicherungskonzern ARAG, der sich schon seit seiner Gründung für einen einfachen Zugang zum Recht und damit einer Stärkung der Demokratie einsetzt."Der allerbeste Spielplatz der Welt" beleuchtet kindgerecht und bilderstark auf 50 Seiten verschiedene Facetten des Zusammenlebens und zeigt, wie dieses Zusammenleben friedlich und gerecht gelingen kann. So passt dieses einzigartige Buch nicht nur perfekt zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes, sondern genauso gut zum Initiator und Herausgeber des Buches, dem Düsseldorfer Versicherungskonzern ARAG. "Seit der Gründung der ARAG vor knapp 90 Jahren machen wir uns für Chancengleichheit vor dem Gesetz stark", betont Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE. "Daher ist es uns auch ein besonderes Anliegen, dass Kinder schon früh verstehen, welche eigenen Grundrechte sie haben und wie wichtig der einfache Zugang zum Recht ist, für den wir stehen."Ob als Vorlesebuch oder zum selbst Schmökern - Sechs- bis Zwölfjährige und ihre Familien können nun dank der ARAG die deutsche Verfassung bildhaft erleben. Warum beispielsweise ein Richter notwendig ist und was hinter Meinungs- oder Versammlungsfreiheit steckt, all das hat Martin Baltscheit eingängig in Worte gefasst und illustriert. "Im Dienst der Grundgesetz-Geschichten Text und Bild zu verheiraten und dabei eine Botschaft zu transportieren, war wunderbar. Auch mir ist eine lebendige Demokratie wichtig. Daher passt das Buch gut in mein Werk", betont der Autor. Den Spielplatz als Handlungsort hat er bewusst gewählt, weil er als Metapher so vieles vereint. "Hier treffen sich Kinder, Eltern, Tiere und andere Wesen, gewissermaßen alle Schichten der Gesellschaft, die unterschiedliche Interessen haben und miteinander auskommen müssen. Dabei helfen Regeln. Zugleich ist der Spielplatz ein Ort der Ideen, des sich Ausprobierens und ein Raum der Sicherheit. Man passt aufeinander auf, gibt aufeinander acht", so Martin Baltscheit.Das Kinderlesebuch ist am 4. Juli 2024 im Rahmen eines Pressegesprächs im Düsseldorfer ARAG Tower in Anwesenheit des Autors Martin Baltscheit der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Konzept und Umsetzung stammen von der Düsseldorfer Agentur BUTTER. GmbH.