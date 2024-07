Die Aktien von Redcare Pharmacy setzten ihre Kurserholung am Donnerstag fort, nachdem erste Umsatzzahlen zum E-Rezept veröffentlicht wurden. Die Papiere der Onlineapotheke stiegen um bis zu 13,4 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit Mai. Analysten von Jefferies und Metzler attestierten den starken Umsatzzahlen eine positive Wirkung auf das Potenzial des E-Rezepts in Deutschland. Besonders die Einführung eines digitalen Einlöseprozesses für verschreibungspflichtige Arzneimittel über das Smartphone seit Anfang Mai trug zu diesem Wachstum bei. Analysten von Hauck Aufhäuser und Warburg Research hoben hervor, dass die ausgesprochen starken Eckdaten des zweiten Quartals die Erwartungen übertroffen haben. Hauck Aufhäuser erhöhte das Kursziel für die Aktie von 168 auf 170 Euro.

Positive Marktreaktionen und Wettbewerbsdynamik

Der Kurssprung ließ auch die Aktien des Konkurrenten DocMorris in Zürich um gut zehn Prozent steigen, was ebenfalls auf die starken Umsatzzahlen von Redcare Pharmacy zurückgeführt wird. Sowohl die Bank Julius Bär als auch die Zürcher Kantonalbank sehen in den aktuellen Zahlen eine starke Dynamik, von der auch DocMorris profitieren könnte. Trotz hoher Marketingausgaben erwartet Redcare, dass die operative Ergebnismarge innerhalb der Jahresprognosen bleibt. Analysten sind insgesamt zuversichtlich, dass das Geschäft mit E-Rezepten das Wachstum von Redcare Pharmacy weiterhin beflügeln wird.

