Zürich (www.anleihencheck.de) - Die US-Konsumentenstimmung trübt sich zunehmend ein, da sich das reale Einkommenswachstum aufgrund gestiegener Preise abgeschwächt hat, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Somit komme der Konsum als Haupttreiber der US-Konjunktur weiter unter Druck. Dies zeige sich bereits in den nachlassenden realen Einzelhandelsumsätzen. Zudem würden sich bisher sehr positiv wirkende Faktoren immer mehr abschwächen: Die Arbeitslosenrate steige langsam aber stetig an, Überschussreserven im Bankensystem würden zur Neige gehen, die Überschussersparnisse der Konsumenten seien gemäß einer FED-Studie mehrheitlich aufgebraucht und der Fiskalimpuls falle trotz anhaltend hoher Staatsausgaben. ...

