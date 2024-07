Hannover (www.anleihencheck.de) - Das gestern veröffentlichte Sitzungsprotokoll des FOMC gibt nur wenige vorausschauende Einblicke in die Gestaltung der Zinspolitik mit Erkenntnisgewinn, so die Analysten der NORD LB.Die Projektionen des Gremiums würden im Schnitt nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr ausweisen - soweit so bekannt. Als Kommunikationsmittel dürften solche Äußerungen und Prognosen jedoch nicht über Gebühr ernst genommen werden, denn Powell habe dies in gewisser Weise bereits kassiert. Die Analysten der NORD LB hätten zuvor darauf hingewiesen, dass sich die FED womöglich etwas an Überraschungspotenzial offen lassen möchte, um die Märkte positiv zu stimulieren. Nach seiner jüngsten Rede in Sintra scheine die Staatsschuldenkrise mittlerweile aber so drängend, dass nun doch lauter über Zinssenkungen nachgedacht werde, um die Wirtschaft nicht ganz zu "verlieren". Vielen Unternehmen sei allein das Gerede um die Inflation bereits zu viel - und das sollte die FED aufhorchen lassen. (04.07.2024/alc/a/a) ...

