Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Diese Woche standen mehrere Nachrichten im Blickfeld der Anleger, so die Börse Stuttgart.Zunächst sei das Ergebnis der ersten Runde der Neuwahlen des französischen Parlaments weniger deutlich ausgefallen als erwartet und habe für leichte Entspannung auf dem Börsenparkett gesorgt. Zu Wochenbeginn hätten dann vor allem Inflationsdaten im Fokus gestanden. In Deutschland sei die Teuerungsrate von 2,4% auf 2,2% gesunken, im Euro-Raum sei es von 2,6% auf 2,5% zurückgegangen. Damit bleibe die Inflation zwar hartnäckig, nähere sich aber der Zielmarke von 2% weiter an. FED-Chef Jerome Powell habe unterdessen auf der Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra Signale für erste Zinssenkungen gesendet, indem er eine Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt erwarte. Zudem zeige er sich zuversichtlich, dass sich die Inflationsrate auch in den USA in Richtung 2% bewege. ...

