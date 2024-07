Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Tschechien zahlt 3% p.a. - AnleihenewsDer tschechische Staat begibt eine Anleihe (ISIN CZ0001007256/ WKN A3LWA9) in der Heimatwährung Tschechische Kronen (CZK), so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 03.03.2033 werde ein Kupon von 3% gezahlt, erstmals am 03.03.2025. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von jeweils 10.000 Nominalen. Von Moody's gebe es ein Baa1-Rating. (04.07.2024/alc/n/a) ...

