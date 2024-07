Die Aktie der SoftBank erreichte am Donnerstag mit einem Plus von 4,5 Prozent einen Rekordwert von 11.190,00 japanischen Yen. Der Erfolg des britischen Chipdesigners Arm, an dem SoftBank eine Mehrheitsbeteiligung hält, trug maßgeblich dazu bei. Analysten führen den Anstieg der SoftBank-Aktien um etwa 78 Prozent im bisherigen Jahresverlauf hauptsächlich auf den Erfolg von Arm zurück. Der Marktwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...