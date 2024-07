© Foto: picture alliance / Markus Mainka



Japanische Aktien weisen 2024 eine der besten Entwicklungen weltweit auf. Immer mehr Gelder strömen in das Land. Jetzt haben die Leitindizes des Landes ihre Rekordmarken von 1989 übertroffen. Die japanischen Aktienindizes Topix und Nikkei 225 haben neue Rekordwerte erreicht, getrieben von einer breiten Kauflaune, die sich über fast alle Sektoren erstreckt. Beide Leitindizes sind seit Jahresbeginn um mehr als ein Fünftel gestiegen, da globale Fonds in den Markt strömen, angelockt von extrem niedrigen Kreditkosten, boomenden Gewinnen und den Bemühungen der Tokioter Börse, die Corporate Governance zu verbessern. Der marktbreite Topix-Index schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,9 Prozent …