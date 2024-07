3 heiße Meme-Coins für die Sommer-Rallye: PEPU, DAWGZ & WAI

Kryptowährungen stehen heute massiv unter Druck, mit einem breiten Marktrückgang von -5 Prozent. Meme-Coins erleiden noch stärkere Verluste. Bitcoin testet derzeit die 57.000 US-Dollar-Marke, sodass Fragen nach der nächsten Meme-Coin-Saison zunächst etwas verwunderlich scheinen. Historisch gesehen feiern Meme-Coins jedoch immer wieder ihr Comeback, oft durch neue Projekte, die parabolische Rallyes auslösten.

Die Chancen stehen gut, dass im Sommer 2024 die nächste Meme-Coin-Rallye bevorsteht. Neue und vielversprechende Projekte könnten erneut für enorme Kursgewinne sorgen. Trotz des aktuellen Abwärtstrends sollten Investoren die potenziellen Chancen im Auge behalten. Denn auch in schwachen Märkten findet sich bei genauerem Blick Stärke.

Doch was sind die besten Meme-Coins in 2024? Wir haben drei Kandidaten, die trotz breiter Marktschwäche aktuell an Momentum gewinnen.

Pepe Unchained (PEPU)

Im Jahr 2024 bleiben Meme-Coins ein gefragtes Marktsegment, Pepe Unchained (PEPU) sticht dabei hervor. Innerhalb der ersten Woche des Vorverkaufs hat der neue Meme-Coin bereits über 2 Millionen US-Dollar gesammelt. Das Projekt kombiniert virales Meme-Potenzial mit fortschrittlicher Layer-2-Technologie.

Meme-Coins sind wegen ihrer humorvollen Natur und des viralen Marketings auch 2024 sehr beliebt. Diese bieten hohe Gewinnchancen und ermöglichen es kleinen Investoren, signifikante Renditen zu erzielen. Gleichzeitig fördert die starke Community-Bindung die Popularität und das Wachstum dieser Coins.

Pepe Unchained nutzt ferner eine eigene Layer-2-Lösung auf Ethereum, um die Skalierbarkeit und Transaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. Diese sekundären Netzwerke entlasten die Haupt-Blockchain, was zu niedrigeren Gebühren und schnelleren Transaktionen führt.

Das Projekt verzeichnete schnelles Wachstum im Presale, wobei in einer Woche über 2 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Dies unterstreicht die Dynamik und das steigende Interesse der Krypto-Community.

Der PEPU Token ist das Herzstück dieses Ökosystems und ermöglicht kostengünstige und schnelle Transaktionen zwischen Ethereum und der Pepe-Chain. Das Staking-Feature bietet zusätzliche Anreize durch passive Belohnungen und trägt zur Verknappung des Angebots bei. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei 848 Prozent APY.

Investoren können PEPU Token auf der offiziellen Website mit ETH, USDT oder BNB erwerben, wobei auch Kreditkartenzahlungen akzeptiert werden.

Base Dawgz (DAWGZ)

Base Dawgz (DAWGZ) hat innerhalb eines Monats fast 2,5 Millionen Dollar eingesammelt, was die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf dieses vielversprechende Projekt lenkt. Auf der Layer-2-Plattform Base wird DAWGZ lanciert und könnte von dieser Dynamik profitieren.

Mit einer bevorstehenden Preiserhöhung in etwa drei Tagen bietet sich aktuell die nächste günstige Gelegenheit für Investoren, von den aktuellen Konditionen zu profitieren. Base Dawgz nutzt die Vorteile der Multichain-Fähigkeit und ermöglicht den Handel des DAWGZ-Tokens auf Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche. Damit soll mehr Liquidität in Base Dawgz fließen.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor von Meme-Coins ist das starke Community-Wachstum. Base Dawgz fördert dies durch ein Belohnungsprogramm, bei dem Mitglieder Punkte für das Teilen von Inhalten in sozialen Medien sammeln und gegen DAWGZ-Token eintauschen können. Das Refer-to-Earn-Programm unterstützt zusätzlich das schnelle Wachstum der Community. Wer Base Dawgz erfolgreich bewirbt, erhält eben DAWGZ.

Zudem startete das Team jüngst das neue Staking-Feature. Dies könnte die Nachfrage weiter erhöhen und gleichzeitig das handelbare Angebot verknappen. Investoren, die ihre Token staken, erhalten Belohnungen bereits 24 Stunden nach dem Start des Stakings. Wenn sich die Meme-Coin-Saison 2024 auf Base fortsetzt, könnte Base Dawgz eine naheliegende Wahl sein, die dank günstigerer Bewertung mehr Potenzial als BRETT hat - bei korrelierend steigenden Risiken.

WienerAI (WAI)

WienerAI (WAI) hat im laufenden Presale derweil schon mehr als 7 Millionen US-Dollar eingenommen und stellt damit ausdrücklich das Potenzial unter Beweis. Denn das neue Projekt kombiniert die beliebte Meme-Coin-Ästhetik mit fortschrittlicher KI-Technologie und hat damit eine wachsende Fangemeinde gewonnen.

Der KI-basierte Trading-Bot von WienerAI soll den Krypto-Handel revolutionieren. Er analysiert Markttrends und identifiziert lukrative Handelsmöglichkeiten, wodurch auch Einsteiger profitieren können. Die Integration von Handelsfunktionen direkt in der App vereinfacht den Prozess zusätzlich.

Darüber hinaus bietet WienerAI Staking-Möglichkeiten auf der Ethereum-Blockchain, mit hohen jährlichen Renditen. Aktuell sind etwa 63 Prozent der WAI-Token gestakt, was das verfügbare Angebot reduziert und potenziell den Token-Wert steigert. Die Staking-Rendite liegt bei starken 160 Prozent APY.

Mit kontinuierlichen technologischen Innovationen und einer engagierten Community möchte WienerAI im Bereich des KI-gestützten Krypto-Handels führend werden. Wer über einen Kauf von WAI nachdenkt, bekommt nicht nur einen Meme-Coin, sondern einen Utility-Token mit starkem Fokus auf das Hype-Thema Künstliche Intelligenz.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.