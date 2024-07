Deutsche Industrie unter Druck

Werbung







Der Abwärtstrend bleibt ungebrochen. Die deutsche Industrie erleidet den fünften Auftragsrückgang in Folge und dämpft somit die Erwartungen auf eine schnelle konjunkturelle Erholung.



Die zaghaften Konjunkturhoffnungen wurden erneut im Keim erstickt, denn die Konjunkturschwäche der deutschen Industrie setzt sich fort. Wie aus den Zahlen des Statistischen Bundesamt vom Donnerstag hervorgeht, erhielt das verarbeitende Gewerbe im Mai erneut weniger Aufträge. Verglichen mit dem Vormonat lag der Auftragseingang demnach rund 1,6 Prozent niedriger, was in Summe bereits den fünften Rückgang in Folge darstellt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat brachen die Aufträge sogar um 8,6 Prozent ein. Laut dem Bundeswirtschaftsministerium signalisieren die Daten zunächst eine eher verhaltene Industriekonjunktur in den kommenden Monaten. Während die Aufträge aus dem Inland im Monat Mai um 0,5 Prozent stiegen, fielen die Auslandsaufträge um 2,8 Prozent.









