Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Rating

Fitch bestätigt «AAA»-Rating der Basler Kantonalbank



04.07.2024 / 13:30 CET/CEST





Fitch hat die Bonität der Basler Kantonalbank (BKB) überprüft und das Top-Rating «AAA» bestätigt. Zusammen mit dem «AA+»-Rating von Standard & Poor's (S&P) belegt die BKB in Bezug auf ihre Solidität weiterhin einen Spitzenplatz in der Schweiz. Fitch begründet den Ratingentscheid in erster Linie mit dem stabilen und resilienten Geschäftsmodell der BKB. Ebenso verweist die Ratingagentur auf die hohe Kapitalisierung und vorsichtige Kreditvergabepolitik. Zudem wird das Rating durch die Staatsgarantie bzw. die wirtschaftliche Stärke und hohe Bonität des Kantons Basel-Stadt unterstützt. Basil Heeb, CEO der BKB, sagt: «Ich bin stolz darauf, dass wir von Fitch erneut die Bestnote erhalten haben. Das Rating bestätigt, dass wir strategisch sehr gut aufgestellt sind und über eine stabile Ertragsbasis verfügen. Mit unserem auf langfristigen Erfolg ausgerichteten Geschäftsmodell und unserer starken Kapitalisierung wollen wir uns dauerhaft als eine der sichersten Banken in der Schweiz etablieren.» Der Rating-Kommentar von Fitch ist auf deren Webseite verfügbar (Link) . Medienmitteilung (PDF)

