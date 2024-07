Die E-Lkw-Förderung tot, die TCO so gut wie unkalkulierbar - trotzdem sind die alternativen Antriebe im Straßengüterverkehr "alternativlos". So sehen es zwei Große in der Lkw-Branche: Daimler Truck auf der Hersteller- und Remondis auf Kundenseite. Ein meinungsstarker Panel-Talk mit Praxis-Erkenntnissen und reichlich Klartext. "Nur von Euro 5 auf Euro 6 umstellen - wie langweilig!" Sascha Hähnke, Geschäftsführer der Remondis Sustainable Services GmbH, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...