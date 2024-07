© Foto: Unsplash



Verheißt der monatliche Umsatzbericht von United Microelectronics nichts Gutes für die KI- und Halbleiterbranche? Dessen Erlöse waren im Juni rückläufig!Ein großer Teil der in der ersten Jahreshälfte stattlichen Gewinne am Aktienmarkt geht auf das Konto von KI- und Halbleiterwerten, allen voran Unternehmen wie Broadcom, Nvidia und Microsoft. Jetzt muss die Geschäfts- der Kursentwicklung folgen In vielen Fällen sind die Bewertungen der Aktien der tatsächlichen Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt. Gegenwärtig beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis aller im Technologieindex Nasdaq 100 gelisteten Unternehmen 32 - und liegt damit so hoch wie seit November 2021 nicht mehr. Damit es angesichts …