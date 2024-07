HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach einem Branchenbericht der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA auf "Buy" mit einem Kursziel von 529 Franken belassen. Analyst Michael Huttner hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine positive Haltung zum Versicherungssektor hervor. Es sehe so aus, als ob die Behörde derzeit keine allzu großen Risiken erkenne. Strategen der Privatbank gingen derzeit von einem "Goldlöckchen-Szenario" aus, das ein bescheidenes Wirtschaftswachstum, eine moderate Inflation und niedrige Zinsen beinhalte. Dieses Umfeld biete Versicherern einen relativ günstigen Hintergrund für die Umsetzung ihrer strategischen Pläne./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394