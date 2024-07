DJ EU bestätigt Zölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge

Von David Sachs

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat ihre Pläne bestätigt, zusätzliche Zölle auf in China hergestellte Elektroautos zu erheben. Damit hat sie die Hoffnungen mehrerer Autohersteller zunichte gemacht, deren Führungskräfte Repressalien durch einen eskalierenden Handelskrieg befürchten. Die neuen Einfuhrzölle werden am Freitag eingeführt und sollen mindestens vier Monate lang gelten, teilte die EU-Kommission mit. Die Bestätigung erfolgte, nachdem die Verhandlungen mit der chinesischen Regierung und die Lobbyarbeit der deutschen Autoindustrie und anderer gescheitert waren, die Zölle aufzuhalten.

Die EU-Kommission hatte im Juni erklärt, die chinesische Regierung subventioniere Elektroautounternehmen - darunter auch europäische Autohersteller, die Elektroautos nach Europa importieren - auf unfaire Weise in einer Höhe, die den Wettbewerb untergrabe. Die Subventionen ermöglichen es den chinesischen Autoherstellern, E-Fahrzeuge zu einem niedrigeren Preis als in Europa hergestellte Fahrzeuge zu verkaufen, was zu den Zöllen zum Schutz der Industrie führte.

Europäische Autohersteller wie Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und Stellantis stehen in China unter Preis- und Marktanteilsdruck durch einheimische Hersteller wie BYD und Geely, die ebenfalls Wachstumspläne in Europa haben. Der deutsche Autoriese Volkswagen und andere haben sich jedoch aus Angst vor einem eskalierenden Handelskrieg gegen die Zölle ausgesprochen und erklärt, die Zölle könnten der europäischen Industrie langfristig schaden.

Die Zölle liegen zwischen 17,4 und 37,6 Prozent - zusätzlich zu einem bereits bestehenden Zollsatz von 10 Prozent - und hängen von den Einfuhren, den Subventionen und der Zusammenarbeit bei der Untersuchung ab. Für BYD, Geely und SAIC werden neue Zölle von 17,4 Prozent, 19,9 Prozent bzw. 37,6 Prozent gelten. Für mehrere Automobilhersteller gelten neue Zölle in Höhe von 20,8 Prozent, dem gewichteten Durchschnitt. Tesla, das erklärt hat, dass es seine Preise aufgrund der Gebühren erhöhen könnte, könnte einen maßgeschneiderten Satz erhalten.

Die Entscheidung wird getroffen, wenn die Zölle im November endgültig in Kraft treten, sagte die EU, und dann würden sie fünf Jahre lang gelten. Insgesamt werden die Zölle für einige Automobilhersteller etwas niedriger ausfallen als zuvor angekündigt, so die EU-Kommission. Die Exekutive revidierte die Zölle, nachdem die betroffenen Unternehmen der EU-Kommission im Anschluss an ihre Untersuchung mehr Informationen zur Verfügung gestellt hatten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2024 08:04 ET (12:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.