EQS-News: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Rating/Sonstiges

OTI Greentech AG: Tochtergesellschaft UNIservice mit sehr gutem italienischen ‚legality rating'



04.07.2024 / 14:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





OTI Greentech AG: Tochtergesellschaft UNIservice mit sehr gutem italienischen ‚legality rating' Berlin, 04. Juli 2024 - Die Tochtergesellschaft UNIservice Unisafe Srl. (UNIservice) der OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, hat von der italienischen Wettbewerbsbehörde AGCM (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) ein Rating von 2 Sternen erhalten. Für eine Gesellschaft mit ausländischem Mehrheitsaktionär wie UNIservice ist ein Rating von 2 Sternen die bestmögliche Bewertung der bis zu 3 Sterne reichenden Skala. Das Legalitätsrating gilt jeweils für 2 Jahre, bei der vorherigen Erhebung hatte die Gesellschaft noch 1 Stern erhalten. Die Verbesserung auf 2 Sterne belegt die erfolgreiche Weiterentwicklung der UNIservice in den vergangenen Jahren. So wird im Rahmen der Vergabe des Legalitätsratings eine Bewertung des Unternehmens im Hinblick auf rechtliche, wirtschaftliche und ethische Integrität vorgenommen. Die Verbesserung des Ratings hat einen positiven Einfluss auf das operative Geschäft von UNIservice. Banken berücksichtigen das Legalitätsrating bei ihrer Risikoeinschätzung, weshalb ein besseres Rating niedriger Kreditzinsen ermöglicht. Die Auszeichnung wurde 2012 gesetzlich in Italien eingeführt und steht für hohe Legalitätsstandards in den Unternehmen. Matteo Niego, Managing Director der UNIservice Unisafe, erläutert: "Exzellenz in unserem wirtschaftlichen Verhalten hat für uns einen besonderen Stellenwert. Die Verbesserung unseres Ratings zeigt, dass wir uns erfolgreich weiterentwickelt haben. Hieraus ergeben sich wirtschaftliche Vorteile, nicht nur bei Gesprächen mit Banken, sondern auch mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern."

Kontakt: OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus, CEO

info@oti.ag

Tel. +49 30 887 865 62

Friedrichstraße 79

10117 Berlin edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

sknop@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt



04.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com