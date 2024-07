EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Pfeiffer Vacuum aktualisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2024



04.07.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Pfeiffer Vacuum aktualisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Asslar, 4. Juli 2024. Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, aktualisiert den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024. Im laufenden ersten Halbjahr 2024 war, wie erwartet, die Umsatzentwicklung bedingt durch das derzeit schwierige Marktumfeld, besonders im Halbleitermarkt, verhalten. Entgegen der bisherigen Erwartung wird eine Erholung des Halbleitermarkts derzeit erst für das erste Halbjahr 2025 prognostiziert und nicht bereits für das zweite Halbjahr 2024. Daher erwartet der Vorstand von Pfeiffer Vacuum, dass der Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 bei insgesamt rund 900 Mio. Euro liegen wird (bisher: stabil zum Vorjahresniveau von 956 Mio. Euro). Aufgrund des reduzierten Umsatzvolumens sowie steigender Kosten, insbesondere bezüglich der ERP-Systemumstellung, liegen die Erwartungen hinsichtlich der EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2024 nun bei rund 9 Prozent (bisher: leicht unter dem Vorjahresniveau von 11,4 Prozent). Zusätzlich sind Investitionen in Höhe von etwa 70 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024 geplant (bisher: etwa 80 Mio. Euro). Die Umsetzungsgeschwindigkeit einzelner Investitionsmaßnahmen wurde vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation angepasst. Am 5. Juli 2024 findet die Hauptversammlung von Pfeiffer Vacuum statt. Die vollständigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 werden am 12. August 2024 veröffentlicht. Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.com

Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. Pfeiffer Vacuum gehört zur Busch Group, die weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen ist. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.



Mehr Informationen finden Sie unter https://ir.pfeiffer-vacuum.com .



04.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com