Der IoT-Spezialist Kontron kann mit einem weiteren Großauftrag glänzen. Wie das Unternehmen mitteilte, sicherte man sich einen Auftrag über 120 Millionen Euro, die insgesamt bis zum Jahr 2028 zufließen sollen. Dabei geht es um sogenannte Wall-Boxen, also intelligente Ladesysteme für Elektrofahrzeuge. Abgearbeitet werden soll der Auftrag durch die in diesem Jahr übernommene Tochter Katek. Es ist inzwischen der zweite Großauftrag in dreistelliger Millionenhöhe ...

