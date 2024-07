Gleich zwei namhafte Fondsgesellschaften haben ihre Zusammenarbeit mit großen Neobrokern bekannt gegeben. Franklin Templeton und Amundi arbeiten bei ihren ETF-Angeboten nun mit diesen zusammen und bringen ihre Produkte auf die Plattformen. Geldanlage über Neobroker wird immer populärer. Primär die junge Generation wagt den Schritt an die Börse über die Investments per App. Auch das Angebot wird dabei immer größer - Trade Republic, finanzen.net zero, Scalable Capital, N26, Traders Place, um nur einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...