Historisches bei Softbank! Die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft ist am Donnerstag auf 11.190 Japanische Yen gestiegen und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. Softbank ist das beste Beispiel dafür, dass sich Buy and hold lohnen kann, wenn man Geduld hat. Der Grund für die Rally hat drei Buchstaben.Arm macht Softbank immer wertvoller. Der Chip-Superstar, an dem die Japaner mehrheitlich beteiligt sind, hat sich an der Börse zuletzt prächtig entwickelt und notiert fast auf Rekordhoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...