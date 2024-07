Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 27

Bei rund 40 € ergibt sich eine erste Bodenbildung. Die Erweiterung um eine amerikanische Tochter gilt in Fachkreisen als richtig. Die Luft-Federtechnik im Autobau ist ausgereift. Eine Erweiterung der Dynamik ergibt sich nur durch den Kauf von Konkurrenten und nicht über spektakuläre technologische Entwicklungen. 1,1 Mrd. € Marktwert für einen Zielumsatz von etwa 1,3 Mrd. € (inklusive US-Geschäft) erlauben aber eine Hochrechnung des Gewinnes je Aktie im kommenden Jahr auf 4,80 € ein. Das wäre neuer Rekord. KGV 9,1.