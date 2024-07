Wien (www.fondscheck.de) - Der Versicherer Swiss Life wird noch in diesem Monat einen European Long-Term Investment Fund (ELTIF) verpackt in einer fondsgebundenen Rentenversicherung an den Markt bringen. Dies teilt das Unternehmen mit, so die Experten von "FONDS professionell".Im Mantel der "Privado Police" finde sich der "Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF" (ISIN LU2730213613/ WKN A3EKSQ), den die Vermögensverwaltungsgesellschaft des Versicherungskonzerns, Swiss Life Asset Managers, zu Jahresbeginn aufgelegt habe. ...

