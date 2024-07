Die Aktie des Spezialchemiekonzerns Lanxess konnte zuletzt wieder etwas Boden gut machen. Doch noch immer ist der MDAX-Titel gerade im historischen Vergleich sehr günstig bewertet. So beläuft sich das KBV seit etwa einem halben Jahr auf lediglich 0,5 - niedriger lag es in der gesamten Börsenhistorie der ehemaligen Bayer-Tochter noch nie. Womöglich bleiben auch deshalb zahlreiche Analysten bullish für die MDAX-Titel gestimmt. So hat etwa Deutsche Bank Research das Kursziel für die Anteile des Unternehmens ...

