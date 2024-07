Mit Kreditkarten fing bei Nu Holdings in Brasilien alles an. Mittlerweile floriert das Geschäft, das Wachstum ist ungebrochen. Die besten Jahre könnten aber für Anleger noch kommen.Girokonto, Tagesgeld, Kreditkarte oder Wertpapierdepot - in Deutschland haben die meisten Menschen verschiedenste Bankprodukte und das auch noch bei unterschiedlichen Finanzinstituten. In Europa gibt es einfach zu viele Banken. Komplett anders sieht es hingegen in Lateinamerika aus. Etwa 50 Prozent der Erwachsenen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...