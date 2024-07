DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 01:30 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 2Q 07:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Sondersitzung, Berlin 07:30 KR/LG Electronics Inc, vorläufiges Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "The digital euro and the protection of privacy" 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 09:45 DE/Deutsche Lufthansa AG, Analystencall zum ITA-Einstieg 10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 11:40 IN/New-York-Fed-Präsident Williams, Vorlesung in der Reserve Bank of India *** 14:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), virtuelles Pressegespräch mit Tobias Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL Group, zur Verabschiedung des neuen Postgesetzes *** 14:15 GB/EZB-Direktor Elderson, Rede zu "Embedding data culture in supervision" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +272.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj *** 19:15 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Konversation mit Nobelpreisträger Tirole ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2024 09:19 ET (13:19 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.