Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets freut sich, seine neuesten Schulungskurse vorzustellen, die ab sofort auf Vantage Academy verfügbar sind und den Schwung des erfolgreichen "The Vantage Markets Podcast" nutzen.Die Kurse der Vantage Academy bieten eine umfassende Einführung in verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Indizes und Devisen. Durch ansprechende und leicht verständliche Module, interaktive Quizze, Infografiken und Videos können die Teilnehmer mit Zuversicht in die Welt des Handels eintauchen. Darüber hinaus können Händler ihr neu erworbenes Wissen in einer simulierten Umgebung anwenden, indem sie ein kostenloses Demokonto nutzen, um ihr Wissen zu festigen.Diese Kurse, die derzeit den Devisen-, Aktien- und Indexhandel für Anfänger abdecken, markieren den Beginn einer von Vantage geplanten Erweiterung des Lehrplans, der in Zukunft ein breiteres Spektrum an Themen und Qualifikationsniveaus abdecken soll."Ein solides Verständnis der Finanzmärkte zu erlangen, kann vor allem für Neueinsteiger schwierig sein", erklärt Geraldine Goh, Marketingleiterin bei Vantage. "Unsere Vantage Academy-Kurse sind sorgfältig ausgearbeitet, um strukturierte Anleitungen und grundlegendes Wissen zu vermitteln und allen Teilnehmern eine zugängliche Lernerfahrung zu ermöglichen."Diese Kurse sowie das umfassende Angebot an Bildungsressourcen der Vantage Academy, darunter Evergreen-Artikel, Marktaktualisierungen und -analysen, Webinare, E-Books, Leitfäden für Einsteiger und Podcasts, spiegeln das Engagement von Vantage wider, Händlern in jeder Phase ihres Weges zu helfen.Um die Vantage-Bildungskurse zu erkunden und auf diese unschätzbaren Ressourcen zuzugreifen, besuchen Sie Vantage Academy.Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App, und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen.