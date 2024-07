Starke Quartalszahlen und Analyseeinschätzungen

Die Aktie des Leasingunternehmens Grenke verzeichnete am Mittwoch aufgrund starker Quartalszahlen einen Kurssprung von knapp 17%. Die positive Entwicklung setzte sich am Donnerstagmorgen fort, wodurch der Einbruch seit Jahresbeginn vollständig ausgeglichen wurde. Das Unternehmen erlebte im zweiten Quartal ein Rekordhoch im Neugeschäft, womit die Wachstumsrate besonders hervorstach, während das Margenniveau den Erwartungen entsprach. Die vollständigen Zahlen werden am 8. August veröffentlicht. Analysten zeigen sich zuversichtlich und werten dies als eine vielversprechende Anlagemöglichkeit.

Erhöhte Kursziele und positive Analystenmeinungen

Deutsche Bank Research hat Grenke weiterhin mit "Buy" eingestuft und das Kursziel bei 28 Euro belassen, basierend auf dem starken Handels-Update. Gleichzeitig hat das Analysehaus Warburg Research das Kursziel von 40 auf 45 Euro angehoben und ebenfalls die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten sehen Grenke an einem Wendepunkt zu höherem Wachstum und höherer Profitabilität, was den derzeitigen Aktienkurs als besonders attraktiv für Investoren erscheinen lässt.

