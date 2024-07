© Foto: Sina Schuldt/dpa



Die britischen Finanzmärkte zeigen sich unbeeindruckt von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Labour-Partei unter Keir Starmer. Ein Machtwechsel scheint bereits eingepreist.Die Gelassenheit der Märkte dürfte auch damit zusammenhängen, dass der finanzielle Spielraum jeder neuen Regierung aufgrund der angespannten Fiskallage Großbritanniens begrenzt ist. Die Labour-Schattenkanzlerin Rachel Reeves hat sich verpflichtet, sich strikt an die Vorgaben des Office for Budget Responsibility zu halten, was den Spielraum weiter einschränkt. Die aktuelle konservative Regierung hinterlässt das Land nach 14 Jahren an der Macht in einer wirtschaftlichen Schieflage. Zwar ist die Inflation auf 2,3 Prozent …