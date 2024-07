Positive Analystenkommentare sorgen dafür, dass die Aktie von Siemens Energy sich in dieser Woche wieder von den jüngsten Tiefs löst und das Mehrjahreshoch ins Visier nimmt. Am Donnerstag kann der DAX-Titel im freundlichen Marktumfeld weiter zulegen. Ein hohes Kursziel von Goldman Sachs kommt bei den Anlegern gut an.In den vergangenen zwölf Monaten seien in Deutschland rund 7,6 Gigawatt an Onshore-Windkapazität versteigert worden, so Analyst Ajay Patel. Dies entspreche einem Anstieg von rund 150 ...

