Der Goldpreis hat am heutigen Donnerstag erneut zugelegt und nähert sich historischen Höchstwerten, während die Aktien der Goldproduzenten hinter den Erwartungen bleiben. Trotz attraktiver finanzieller Kennzahlen und günstiger Bewertungen zeigt der Markt bislang weniger Interesse an diesem Sektor, was auf ein ungenutztes Potenzial hinweist.Am Donnerstag hat der Goldpreis einen deutlichen Anstieg um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...