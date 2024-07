Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 7. Juli 2024, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzDer "ZDF-Fernsehgarten" lädt zur vielleicht romantischsten Ausgabe des Jahres ein, denn er verwandelt sich in einen Hochzeitsgarten. Es liegt Liebe in der Luft!Gäste: Aura Dione, Johnny Logan, Marina Marx, Jay Khan, Claudia Jung, Julian Reim, Abenteuerland - Das Musical, Mandy Mettbach, Florence Arman, Knappe, Molow X Collessio X Missing Heart, Froonck Matheé, Robin Pietsch und viele mehr.Drei Paare treten gegeneinander an, um eine traumhafte Hochzeitsreise zu gewinnen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5816448