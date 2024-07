USA - Anzeichen für Konjunkturabkühlung

Werbung







Die Zeichen für eine Abkühlung der US-Wirtschaft summieren sich. Die Stimmung im Dienstleistungssektor als auch in der US-Industrie hat sich eingetrübt.



Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Juni unerwartet deutlich eingetrübt. Wie aus der am Mittwoch veröffentlichte monatlichen Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht, fiel der Einkaufsmanagerindex im Juni auf 48,8 Zähler von 53,8 Punkten im Mai. Der Indikator signalisiert so einen schrumpfenden Sektor, da die Zahl unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gesunken ist. Bei den Unterindikatoren trübten sich die Werte für die Geschäftsaktivität, die Auftragseingänge, die Beschäftigung und den Preisindikator ein. Schwer ins Gewicht für die US-Konjunktur fällt auch, dass die Industrieaufträge überraschend zurückgegangen sind. Die Aufträge sanken um 0,5 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte es drei Monate in Folge ein Auftragsplus gegeben.









Webinartermin



Sendung verpasst? Schauen Sie sich unsere gestrige Sonderveranstaltung "Der große charttechnische Halbjahresausblick" mit Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse der HSBC und unserem Produktexperten Julius Weiß, auch im Nachgang an und werfen Sie mit uns einen Blick auf das, was die nächsten sechs Monate mit sich bringen könnten.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC