Ethereum ETF: Finale Zulassung unmittelbar bevor - Trendwende?

Der Ethereum Kurs fällt um rund 7 Prozent in den letzten 24 Stunden und testet aktuell erneut die psychologisch wichtige Kursmarke von 3.000 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 371 Milliarden US-Dollar und eine marktbreite Schwäche trifft auch ETH. Dabei treffen die Argumente des Marktes - wie die Bitcoin-Verkäufe von Mt.Gox oder der deutschen Regierung - nicht auf ETH zu.

Schließlich haben diese Akteure keine ETH in ihrem Besitz, sodass Ethereum möglicherweise einfach zu stark unter der marktbreiten Schwäche leidet. Könnte also der Ethereum-ETF nun ein Katalysator für den nächsten Bullenmarkt sein? Zumindest deutet sich hier die finale Zulassung an, die möglicherweise gerade bei Ethereum eine relative Stärke zutage fördert.

Ethereum ETFs: Was müssen Anleger wissen?

Eric Balchunas, einer der führenden ETF-Analysten von Bloomberg, berichtete kürzlich in einem neuen Beitrag auf X, dass Bitwise eine geänderte S-1 für einen Spot-ETH-ETF eingereicht habe, obwohl die Frist erst am 8. Juli war. Der Prozess verlief augenscheinlich schnell, da die letzten Kommentare kaum Zeit in Anspruch nahmen. Dies deutet daraufhin, dass die SEC kaum Überarbeitungen wünscht und einer zeitnahen Genehmigung nichts im Weg steht.

Bitwise just filed amended S-1 for spot Eth.. which wasn't 'due' until July 8th. Prob just wanted to get it off their plate and from what I hear the last round of comments were 'literally nothing' = took zero time to update. Also, no fee yet. Prob get those next week-ish. pic.twitter.com/1r8xgKcdyC - Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 3, 2024

Auch James Seyffart berichtet über die besagte S-1 von Bitwise für ihren Ethereum-ETF. Dieser erwartet, dass auch andere Emittenten im Laufe der Woche folgen werden. Seyffart vermutet, dass dieETFs möglicherweise bereits Ende nächster Woche oder in der Woche des 15. Juli gelistet werden könnten.

UPDATE: We've got another amended S-1 from @BitwiseInvest for their Ethereum ETF. Expect more from other issuers throughout the rest of the week. We're thinking these things could potentially list later next week or the week of the 15th at this point. pic.twitter.com/xqVlt9lSGy - James Seyffart (@JSeyff) July 3, 2024

Gerüchte machen also die Runde, dass die ETH ETFs Mitte Juli in den Handel starten könnten. Dies wäre durchaus bullisch für den Altcoin-Markt, der aktuell massiv leidet.

ETF News: Ethereum ETF listing date July 15th - MartyParty (@martypartymusic) July 3, 2024

Die Einführung von Ethereum-ETFs in den USA könnte eine bedeutende Trendwende für ETH bewirken. Institutionelle Investoren dürften verstärkt Interesse zeigen, was die Nachfrage erheblich steigern könnte. Im Gegensatz zu Bitcoin gibt es bei Ethereum derzeit ferner keine Verkäufe von großen Akteuren wie Mt.Gox, der US-Regierung oder der deutschen Regierung, sodass eine Überschwemmung des Angebots ausbleibt.

Ein weiterer Faktor ist die hohe Staking-Ratio: Rund 40 Prozent aller Ether sind in Smart Contracts gebunden, was das handelbare Angebot stark reduziert. Zudem ist die aktuelle Tokenomics von Ethereum deflationär, sodass mehr Ether verbrannt als neu geschaffen werden. Dies führt zu einem knappen handelbaren Angebot.

Diese Faktoren zusammen - steigende Nachfrage durch institutionelle Investoren, knappe Verfügbarkeit und deflationäre Tokenomics - könnten eine positive Preisentwicklung für Ethereum unterstützen. Der jüngste Rücksetzer auf 3.000 US-Dollar könnte sich daher als günstige Einstiegsmöglichkeit erweisen, zumindest war das Chance-Risiko-Verhältnis wohl schon mal schlechter.

