Ungeachtet des Feiertages in New York und der morgen anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA könnte man heute durchaus von einem erfolgreichen Ausbruchsversuch des DAX aus seiner wochenlangen Seitwärtsspanne sprechen. Aber geringere Handelsvolumina und eine der wichtigsten und für die Börse impulsreichsten Kennzahlen noch vor der Brust, sollten Anleger das Plus auf der Anzeigetafel in Frankfurt nicht überbewerten. Ein zu schwacher oder auch zu starker Arbeitsmarktbericht dürfte den Index recht schnell wieder in seine Schaukelbörse zurückversetzen. Es wird auf die richtige Balance ankommen aus einem weiterhin robusten Arbeitsmarkt, der aber in den kommenden Monaten an Zugkraft verlieren könnte.

Mit dem Blick auf einzelne Aktien kommt es heute bei Hellofresh und Continental zu den größten Bewegungen. Die Aktien des Kochboxenversenders steuern dabei auf den höchsten Wochengewinn seit langer Zeit zu. Vieles spricht aber lediglich für eine technische Erholung nach der monatelangen Talfahrt, nachdem die Aktie lediglich von der Negativliste von J.P. Morgan genommen wurde. Ob mehr daraus wird, dürfte davon abhängen, ob sich die Expansion in den USA am Ende auszahlt. Auf China statt auf Amerika setzt Continental und sieht dort ein sich stabilisierendes Umfeld, mit der Hoffnung, dass sich die Einsparungen bald in steigende Gewinne ummünzen lassen. Anleger belohnen zumindest schon mal den Optimismus.

Während die Amerikaner im Feiertag weilen, dürfte es beim Barbecue am Abend sicherlich zu zahlreichen Diskussionen über die im November anstehende Präsidentenwahl kommen, da der Druck auf Amtsinhaber Joe Biden wächst, als Kandidat der Demokraten zurückzutreten. Die Chancen auf einen Sieg des voraussichtlichen republikanischen Kandidaten Donald Trump sind seit dem schwachen Auftritt von Biden bei der TV-Debatte in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Auch wenn es vielleicht noch zu früh ist, könnte der Aktienmarkt dies bereits vorwegnehmen und das Programm Trumps einpreisen. Die Anleger setzen darauf, dass die von ihm versprochenen Steuersenkungen die Staatsverschuldung erhöhen und seine Pläne, hohe Zölle auf Importe einzuführen, zu einer wieder höheren Inflation führen werden. Davon könnten dann unter anderem Banken und Stahlunternehmen profitieren.

