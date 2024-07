Fusion und Auswirkungen auf den Markt

Goldsource Mines Inc. wurde offiziell von Mako Mining Corp. übernommen, was bedeutende Veränderungen für beide Unternehmen und ihre Investoren mit sich bringt. Im Rahmen dieser Transaktion hat Mako alle ausstehenden gewöhnlichen Aktien von Goldsource im Austausch gegen eigene Aktien erworben. Dadurch besitzt Mako nun das Eagle Mountain Gold Projekt in Guyana, was die strategische Position und Projektkapazitäten beider Unternehmen stärkt. Die Aktien von Goldsource werden voraussichtlich von der TSX Venture Exchange (TSXV) dekotiert, und Goldsource plant, den Status als meldender Emittent unter den kanadischen Wertpapiergesetzen aufzugeben.

Infolge dieser Übernahme mussten die Aktionäre von Goldsource ihre Aktien in Mako-Aktien umwandeln, was auch Auswirkungen auf Großaktionäre wie Wexford Capital LP hatte. Trotz des Erwerbs zusätzlicher Mako-Aktien verringerten sich die Gesamtbestände von Wexford aufgrund der Ausgabe neuer Mako-Aktien an andere ehemalige Goldsource-Aktionäre. Dies führte zu einer Verwässerung und einem Rückgang des Wexford-Beteiligungsanteils an Mako um etwa 8,26%. Die Übernahme und die damit verbundenen Veränderungen sollen Mako Mining Corp. eine stärkere Marktposition und erweiterte Explorationsmöglichkeiten ermöglichen.

