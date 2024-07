Dell gehört seit Monaten zu den Überfliegern an den US-Börsen. Allein seit Jahresbeginn hat sich der Kurs der NYSE-Aktie (142,67 US-Dollar; US24703L2025) um rund 90% erhöht und in den letzten zwölf Monaten nahezu verdreifacht. Der Grund für diese rasante Kursentwicklung liegt darin, dass sich der Computer- und Speichersystemhersteller zunehmend als Schlüsselakteur im Bereich der KI-Infrastruktur etabliert. Den Beweis dazu lieferten die Q1-Zahlen (per 3.5.) von Ende Mai. Der Konzernumsatz stieg um rund 6% auf 22,2 Mrd. Dollar. Das Wachstum wurde jedoch weniger durch das traditionelle Geschäft mit Computern, Monitoren und PC-Zubehör (75% des Umsatzes) angetrieben, welches um etwa 3% zulegte, sondern vielmehr durch den Bereich Server und Netzwerke (25% des Umsatzes). Diese Sparte wuchs im vergangenen Quartal um beeindruckende 42% und erzielte mit 5,5 Mrd. Dollar einen Quartalsrekord. ...

